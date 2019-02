Sloveense Stuhec behoudt wereldtitel afdaling, Vonn wordt derde bij afscheid

De Sloveense Ilka Stuhec heeft in het Zweedse Are haar wereldtitel op de afdaling verlengd. Stuhec haalde het in 1:01.74 nipt voor de Zwitserse Corinne Suter (+0.23) en de afscheidnemende Amerikaanse Lindsey Vonn (+0.49). Net als zaterdag was door de slechte weersomstandigheden de piste ingekort met 556 meter. Met een afstand van slechts 1670 meter werd zo het kortste WK afdaling ooit betwist. Voor de 34-jarige Vonn, voormalig olympisch kampioene (in afdaling in 2010), wereldkampioene (in Super-G en afdaling in 2009), viervoudig eindwinnares van de algemene Wereldbeker (2008, 2009, 2010 en 2012) en achtvoudig eindwinnares van de Wereldbeker afdaling (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016), was het haar laatste race. Ondanks al haar overwinningen sukkelde de Amerikaanse gedurende haar carrière met diverse zware blessures.

bron: Belga