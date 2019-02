Moeder en vier kinderen komen om bij woningbrand in Rusland

In Siberië in Rusland zijn bij een brand in een woning in Siberië een moeder en haar vier kinderen om het leven gekomen. Het gezin sliep toen de brand zaterdagnacht ontstond in de regio Novosibirsk. Dat melden de Russische media onder aanhaling van de autoriteiten. De vader was naar verluidt door de rookmelder wakker geworden en de straat opgelopen om zijn gezin via de ramen te redden. Maar voor de vrouw en de kleine kinderen kwam alle hulp te laat, omdat de rook en het vuur zich te snel verspreidden. De brandweer ontdekte na de bluswerken de vijf lijken.

bron: Belga