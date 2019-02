Leuvense politie opent onderzoek naar filmpje van vechtpartij

De Leuvense lokale politie heeft een onderzoek geopend nadat op sociale media een filmpje is opgedoken waarop een jongen in het Bruulpark in elkaar geslagen wordt door een drietal personen. Dat meldt Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door de Leuvense politie. Op de beelden, die al minstens een week oud zouden zijn, is te zien hoe een jongeman aan een zitbankje in het Bruulpark in Leuven wordt benaderd door drie andere jongeren. Eén van die drie spreekt het slachtoffer aan en geeft hem vervolgens een vuistslag in het gezicht. Het slachtoffer krijgt vervolgens nog twee slagen van dezelfde persoon, waarna twee andere jongens zich in het gevecht mengen. Terwijl het slachtoffer op de grond ligt, krijgt hij nog vijf stampen in de rug.

Volgens Het Laatste Nieuws werd het slachtoffer na de slagen naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat hij gekneusde ribben en kneuzingen in het aangezicht had. Er zou al aangifte gedaan zijn bij de lokale politie van de zone HerKo (Herent-Kortenberg), maar nu heeft ook de recherche van de zone Leuven een onderzoek geopend.







bron: Belga