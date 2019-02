Drie doden na crash militaire helikopter in VN-kamp in Soedan

Bij de crash van een militaire helikopter in een kamp van de VN-vredesmissie in Soedan zijn minstens drie mensen om het leven gekomen. Zeker tien van de in totaal 23 mensen aan boord raakten gewond. Dat deelden de Verenigde Naties zaterdag mee. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Het Ethiopische toestel bevond zich op een routinevlucht en had Ethiopische soldaten aan boord, die hun collega’s zouden aflossen. Ze behoren tot de VN-vredesmacht UNISFA, waarvoor Ethiopië bijna alle 4.500 blauwhelmen levert.

De VN-missie moet erover waken dat tussen Soedan en Zuid-Soedan de omstreden regio Abyei een gedemilitariseerde zone blijft.

Bron: Belga