Delta en easyJet doen gezamelijk bod op Alitalia

Het Amerikaanse Delta Air Lines wil een samenwerking aangaan met het Britse easyJet bij een deelneming in het noodlijdende Alitalia. Dat schrijft de krant Corriere della Sera op basis van bronnen. Delta en easyJet deden allebei in november vorig jaar definitieve biedingen voor Alitalia. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij ging in 2017 bijna failliet en wordt sindsdien door de overheid overeind gehouden. Samen zouden Delta en easyJet een belang van 40 procent nemen, terwijl staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato namens Italië grootaandeelhouder blijft. Ferrovie voert de onderhandelingen rond Alitalia.

Mogelijk kan deze week meer nieuws worden gemeld over de biedingsstrijd rond Alitalia. Naar verluidt, heeft de Italiaanse regering voorkeur voor Delta, omdat het Amerikaanse voorstel gemakkelijker door te voeren zou zijn en geen banenverlies zou vergen.

Vrijdag werd in Italiaanse media nog gemeld dat Air France-KLM zich terugtrekt uit de plannen voor Alitalia. Dat zou te maken hebben met een diplomatieke rel tussen Rome en Parijs. Air France-KLM zou bij Alitalia optrekken met Delta.







bron: Belga