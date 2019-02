Crisis Venezuela – Kolonel spreekt in video steun uit voor Guaído

Een kolonel in de Venezolaanse landmacht, Ruben Alberto Paz Jimenez, erkent president Nicolas Maduro niet langer en zal voortaan de zelfverklaarde interim-president Juan Guaído gehoorzamen. Dat zegt hij in een video die zaterdag werd verspreid. Paz Jiminez wil dat de Amerikaanse humanitaire hulp die door Venezuela wordt geblokkeerd in de Colombiaanse grensstad Cúcuta, het land wordt binnengelaten. Juan Guaído riep zich ruim twee weken geleden uit tot interim-president van Venezuela op een grote betoging van de oppositie in Caracas. Ondertussen hebben al meer dan veertig landen Guaído erkend. In eigen land bleef het leger wel nog achter Maduro staan. De legertop sprak sindsdien al meermaals zijn steun uit voor het staatshoofd.

Op 21 januari, twee dagen voor de verklaring van Guaído, kwamen wel 27 leden van de nationale garde in opstand, waarna ze werden gearresteerd. Vorige week sprak ook al een generaal-majoor van de luchtmacht, Francisco Yanez, als eerste hoge officier zijn steun uit voor Guaído. Kort daarna deed ook een gepensioneerde generaal dat.

Nu schaart dus ook kolonol Ruben Alberto Paz Jimenez zich achter Guaído. In zijn video roept hij mensen op om “Maduro niet als president te erkennen”, maar wel Guaído als “interim-president en opperbevelhebben van de nationale strijdkrachten”. “Als dokter stel ik het gezondheidsprobleem in het land vast. Ik vraag aan alle leden van het leger om de humanitaire hulp binnen te lanten”, zegt hij. “Wij die 90 procent van het leger uitmaken, zijn ontevreden. We worden gebruikt om hen aan de macht te houden”, verwijst hij nog naar Maduro en zijn aanhangers.

Bron: Belga