Cant vloert Worst in Hoogstraten

Sanne Cant (IKO-Beobank) heeft de voorlaatste manche in de Superprestige op haar naam gebracht. De wereldkampioene haalde het voor Annemarie Worst (Steylaerts-777) en Denise Betsema (Marlux-Bingoal). Sanne Cant miste haar start in Hoogstraten toen ze niet meteen in haar klikpedalen geraakte en was meteen op achtervolgen aangewezen. Ze verzeilde in 20ste positie, maar wist wel snel op te schuiven. Vooraan scheidde zich intussen een Nederlands trio af: snelle starter Alvarado, Annemarie Worst en Denise Betsema.

Cant pikte snel weer aan in de voorste regionen, in haar wiel sloten ook Ellen Van Loy, Loes Sels en Inge van der Heijden aan. Alvarado gaf een sterke indruk in die beginfase, maar gaandeweg zouden Worst en Cant zich wel ontdoen van hun metgezellen. De nummer één en twee in het klassement van de Superprestige, slechts één punt verschil, vochten een verbeten duel uit. Loes Sels volgde in derde positie, enkele meters verderop bundelden Betsema en Alvarado de krachten.







Betsema zou voorbij Sels rijden, vooraan moest Worst een gaatje laten op Cant naar het eind van de derde ronde. Cant leek op weg naar een gemakkelijke zege, maar Worst gaf zich niet zomaar gewonnen en knokte zich terug in het wiel van de wereldkampioene die door een knieval op de trap de Nederlandse opnieuw naast zich zag komen. Het had Worst evenwel krachten gekost om terug te komen en door een slipper wist Cant opnieuw weg te snellen bij de Nederlandse. De wereldkampioene trapte stevig door, Worst kraakte en Cant pakte haar tweede zege in twee dagen.

Cant telt met nog één manche te gaan 90 punten, twee meer dan Worst. Alice Maria Arzuffi staat met 69 punten op een derde plaats.

