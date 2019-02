Brusselse PS vergroent verkiezingsprogramma

De militanten van de Brusselse PS hebben vandaag hun programma goedgekeurd voor de verkiezingen van 26 mei. Naast de traditionele sociale accenten bevat het programma ook heel wat groene voorstellen. De Franstalige socialisten spelen daarmee in op het lopende klimaatdebat. “Vijftig jaar geleden vroegen de studenten nieuwe vrijheden. Vandaag vragen ze een toekomst. Ze hebben gelijk, we moeten reageren”, zei Brussels PS-voorzitter Laurette Onkelinx. De PS pleit voor meer openbaar vervoer in Brussel, dat gratis zou moeten zijn voor -25-jarigen en senioren. Bussen en trams op de belangrijkste lijnen zouden tot middernacht moeten rijden, en de metro zelfs tot drie uur. Er moeten ook extra fietspaden bijkomen en een netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen over het ganse gewest.

Ook binnen de klassieke voorstellen is er aandacht voor vergroening: naast de vraag om extra sociale woningen (+15%) wil de PS de komende tien jaar alles samen 540 miljoen euro investeren in de renovatie en isolatie van sociale woningen. Het beleid rond energiepremies en renteloze leningen voor energiebesparende werken moet voor de PS versterkt worden.







De PS pleit verder voor kwalitatieve jobs voor iedereen, met contracten van minstens 12 maanden. Elke werkzoekende die een opleiding volgt om zo een job te vinden, zou een extra maandinkomen van 400 euro moeten krijgen. Volgens Philippe Van Muylder, de ex-baas van de Brussele socialistische vakbonden, is die maatregel “perfect financierbaar”.

bron: Belga