“Roma” van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuaron is zondagavond in Londen op de jaarlijkse Britse filmprijzen bekroond met de Bafta voor de beste film. De film is een productie van streamingdienst Netflix. Cuaron had eerder op de avond al de Bafta voor beste regisseur weggekaapt met “Roma”, een erg persoonlijke film over zijn jeugd in Mexico.

Bron: Belga