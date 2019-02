Wat is er aan de hand met Phil Collins?

Heel wat fans maken zich zorgen om Phil Collins. De Britse muzikant werd na afloop van zijn concerten in Australië op het vliegveld van Sydney gefotografeerd in een rolstoel.

Het is algemeen geweten dat de 68-jarige Collins al jaren sukkelt met rugproblemen. De voormalig Genesis-frontman treedt daarom ook grotendeels zitten of lopend met een stok op. Maar volgens Daily Mail ziet Collins er erg fragiel uit.

(Lees hieronder verder.)

Phil Collins, 68, looks frail as he is pushed through Sydney airport in a wheelchair https://t.co/p7bjqroah3

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 9 februari 2019