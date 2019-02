Je kan nu een abonnement nemen op ‘Netflix voor porno’

Het succes van Netflix heeft de pornowereld bereikt. Een Amerikaanse pornoregisseur heeft de online streamingdienst Adult Time aangekondigd. Het platform biedt leden toegang bieden tot een bibliotheek van video’s, series en films voor volwassenen en kost zo’n 20 dollar per maand.

Met Adulttime gaat regisseur Bree Mills de concurrentie aangaan met andere pornosites die gratis video’s aanbieden, gefinancierd door reclame. Bovendien wordt er op dagelijkse basis nieuwe content toegevoegd. Er is weliswaar nog altijd een betalend publiek voor porno, maar een groot gedeelte van die inkomsten gaan naar camming-websites, zoals MyFreeCams en LiveJasmin, die op miljoenen kijkers kunnen rekenen.

Slaagkansen







Ramingen over de omzetten lopen uit elkaar tussen 6 miljard dollar en 97 miljard dollar per jaar. Toch geloven weinigen dat Adult time tot een succes zal uitgroeien. Mills twijfelt niet aan de slaagkansen van het platform.“In het verleden is ook al gebleken dat het publiek bereid was om voor kwaliteit en niches te betalen,” aldus Mills. “Doordeweekse content kan men online overal gratis vinden.”