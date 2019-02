Hema komt met gloednieuwe vegan beautylijn

Goed nieuws voor mensen met een kleiner budget voor make-up. Hema heeft een gloednieuwe vegan collectie gelanceerd met een nieuwe naam, een nieuw design en nieuwe producten. De producten zijn verkrijgbaar online en in de winkels.

Hema doopte het beautylabel B.A.E (before anything else) gelanceerd. De collectie werd ingedeeld in zes verschillende categorieën: gezicht, ogen, wenkbrauwen, lippen, accessoires en Eau de Toilette. Er zijn in totaal 138 stuks en die zijn een fris nieuw jasje gestoken met vooral pasteltinten.

Vegan







Een fijne bijkomstigheid: alle producten zijn 100 procent vegan en dierproefvrij. Bovendien worden er elk seizoen nieuwe producten aan het assortiment toegevoegd die inspelen op de laatste trends. De collectie is enorm betaalbaar en daardoor toegankelijk voor iedereen.