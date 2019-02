Daarom moet je je huid een flinke borstelbeurt geven

Heb je weleens van ‘dry brushing’ of ‘droog borstelen’ gehoord? En dan hebben we het niet over je haar, maar over je lijf. Het zou onder andere zorgen voor een betere bloedsomloop en de afvoer van afvalstoffen. Maar wat is het en hoe begin je eraan?

Haren in de plooi

Onze tanden poetsen en ons haar borstelen zijn dagelijkse gewoontes die algemeen aanvaard zijn. Je denkt waarschijnlijk dat je haar borstelen alleen maar dient om die vervelende knopen weg te werken, maar niets is minder waar. Je stimuleert er ook je hoofdhuid mee en dat zorgt er dan weer voor dat je haar sneller groeit en langer gezond blijft.

Borstelen maar







Als we die logica volgen, is het niet onlogisch dat ook onze huid in het algemeen baat heeft bij wat geborstel. Het is namelijk ons grootste orgaan en verzet elke dag weer heel wat werk. Wist je dat je huid zo’n halve kilo afval per dag naar buiten werkt? Klink best wel ranzig eerlijk gezegd. Maar je kan dat proces dus bevorderen door je huid regelmatig droog te borstelen. “Droog borstelen verwijdert giftige stoffen, bevordert de microcirculatie, verfijnt je huid, bereidt je huid voor op andere producten en zorgt ervoor dat cellulitis makkelijker wegtrekt”, aldus Anaïs Ballesté Aragon van The Body Shop in Glamour Paris.

Maar hoe doe je het?

Droog borstelen is een hele kunst. Je mag het noch te vaak, noch te weinig doen. Twee à drie keer per week is voldoende. Bovendien moet je je moment weten te kiezen: ofwel ’s ochtends om je lichaam wakker te maken, ofwel ’s avonds om te ontspannen. De juiste techniek onder de knie krijgen is in beide scenario’s van belang. Maak opwaartse, circulaire bewegingen in wijzerzin over je lichaam om de microcirculatie te bevorderen, vooral op je buik en rug. Je armen en benen borstel je daarentegen in een rechte lijn van beneden naar boven. Daarna kan je je huid hydrateren voor een optimaal resultaat. Let wel: begin niet aan droog borstelen als je verbrand bent door de zon of (open) wondes hebt.

En waarmee?

Wat betreft de borstel kies je best voor een vrij stevig exemplaar. In heel wat (natuur)winkels kan je tegenwoordig speciaal daarvoor bedoelde borstels vinden. Het maakt niet uit of hij al dan niet een handvat heeft, zolang je maar grip hebt.