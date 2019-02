Thaise prinses trekt haar kandidatuur voor premier terug in

In Thailand heeft de oudste zus van de koning, prinses Ubolratana Rajakanya, haar kandidatuur voor de post van eerste minister al na een dag ingetrokken. Na een machtwoord van koning Maha Vajiralongkorn kondigde de partij Thai Raksa Chartzaterdag aan de campagne te annuleren en haar opties te analyseren. De partij, die bestaat uit bondgenoten van voormalig premier Thaksin Shinawatra, had de 67-jarige prinses vrijdag als kandidaat voor de verkiezingen van 24 maart naar voorgeschoven. Koning Vajiralongkorn zei vrijdagavond laat dat de verrassende kandidatuur van zijn oudere zus in strijd is met de grondwet en ongepast. In een schriftelijke verklaring zei Vajiralongkorn dat prinses Ubolratana “zeer gerespecteerd is door alle koninklijke familieleden”, maar dat de monarchie in Thailand boven de politiek moet blijven staan. “Haar betrokkenheid bij de politiek druist in tegen de al lang bestaande nationale traditie en is erg ongepast”, klinkt het.

De prinses bedankte zaterdag haar aanhangers in een Instagram-post, waarin ze geen melding maakte van haar kandidatuur of de afkeuring van de koning. Het was de eerste keer in de geschiedenis van Thailand dat een lid van de koninklijke familie betrokken raakt in politiek.

De prinses raakte haar titel kwijt toen ze in 1972 trouwde met een Amerikaan. Ze keerde in de late jaren negentig na haar scheiding terug naar Thailand. Hoewel ze haar titel nooit terugkreeg, wordt ze wel zo beschouwd door de bevolking in Thailand.

Ook de chef van de militaire junta die in Thailand aan de macht is sinds de staatsgreep in 2014, Prayut Chan-o-Cha, heeft gemeld kandidaat-premier te zijn.

Bron: Belga