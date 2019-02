Standard-hooligans vallen Anderlecht-supporters en ambulanciers aan

Hooligans van voetbalclub Standard Luik hebben deze voormiddag supporters van RSC Anderlecht aangevallen in Halle. Toen een ziekenwagen ter plaatse kwam om de gewonden van die aanval te verzorgen, werden ook de ambulanciers het doelwit van de hooligans. Dat meldt de lokale politie Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw). Een vereniging van RSCA-supporters hield vandaag in een feestzaal in Halle een eetfestijn. Daar doken echter ook aanhangers van Standard Luik op, die de aanwezigen met stokken te lijf gingen. Een ziekenwagen die op de terugweg was van een andere interventie, reed voorbij en zag een gewonde op de grond liggen.

De ambulanciers maakten daarop rechtsomkeer, om het slachtoffer te kunnen helpen. Net toen ze de gewonde in de ziekenwagen hadden geladen, vielen een 25-tal mensen de ziekenwagen aan. Daarbij werd onder meer een deuk geslagen in het koetswerk van het voertuig. De ambulanciers reden daarop weg en brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis.







Ook de politie kwam ter plaatse, met verschillende ploegen, waarop de aanvallers de vlucht namen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties verricht zijn.

Bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West wordt alvast verbolgen gereageerd op het incident. “Het is niet de eerste keer sinds het bestaan van de brandweerzone, dat we het slachtoffer zijn van een fysieke belaging maar wel voor het eerst op deze schaal”, zegt woordvoerder Alain Habils.

“Wij kwalificeren dit gedrag als onaanvaardbaar en veroordelen ten stelligste elk geweld, zowel tegen de orde- als de hulpdiensten. Onze hoofdzorg gaat vanzelfsprekend uit naar onze collega’s, maar we engageren ons als zone ook om op korte termijn in samenspraak met onze stakeholders om structurele acties te nemen die zowel de veiligheid als het veiligheidsgevoel van het personeel verhogen.”

bron: Belga