Meer dan 250 terroristen gevangengenomen

Het Tsjadische leger zei vandaag dat het meer dan 250 “terroristen, onder wie vier commandanten” heeft gevangengenomen, nadat een colonne rebellen eind januari Tsjaad vanuit Libië was binnengevallen. “Meer dan veertig voertuigen werden vernietigd en enkele honderden wapens in beslag genomen”, zei het leger, erop wijzend dat de “zuiveringsoperatie” in de regio Ennedi in de Tsjadische grensstreek met Libië en Soedan zal worden voortgezet. Het leger legde ook de hand op een aantal bezwarende documenten, zonder verdere details te noemen. De Tsjadische president Idriss Deby Itno had donderdag in de ministerraad verklaard dat de “colonne huurlingen” volledig werd vernietigd door het Tsjadische leger gesteund door Frankrijk. Nadat rebellen eind januari het land vanuit Libië waren binnengevallen, vroeg Ndjamena Frankrijk om militaire steun. Maandag en woensdag deelde Parijs mee dat Franse gevechtsvliegtuigen van het type Mirage 2000 de colonne hadden gebombardeerd.

De Union des Forces de la Résistance (UFR), de gewapende groep die in 2008 met de steun van de Franse bondgenoot van Tsjaad vlak voor het presidentieel paleis in de hoofdstad Ndjamena werd tegenhouden, bevestigde inmiddels dat het Tsjaad met drie verschillende colonnes van gewapende pickups was binnengevallen.







Gisteren gaf de UFR toe dat ze aanzienlijke schade hadden opgelopen door de achtereenvolgende reeks Franse luchtaanvallen. “We bevinden ons nu in de bergen van Hadjer Marfaïn in dezelfde regio”, verklaarde een interne bron van de UFR aan het Franse persbureau AFP en zei dat tien strijders van de UFR zijn gedood tijdens de luchtraids.

Soldaten van het Tsjadische leger gelegerd in Ounianga en Fada werden ontplooid in de zone Bao van de regio Ennedi, waar de Franse luchtmacht zijn aanvallen had uitgevoerd. “De bevelstructuur van de UFR is onthoofd”, zei een officier van het Tsjadische leger, die anoniem wilde blijven.

