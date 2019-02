Mathieu Van der Poel stelt met 29e seizoenszege eindwinst veilig

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft vandaag ook de slotmanche van de DVV Trofee in Lille op zijn naam geschreven. De Nederlander reed al in de openingsronde weg en behaalde zo eenvoudig zijn 29e seizoenszege, voor Michael Vanthourenhout (Marlux-Bingoal) en Toon Aerts (Telenet Fidea Lions). Van der Poel is logischerwijs ook eindwinnaar van de DVV Trofee. In de eindstand bleef hij Aerts en Vanthourenhout voor. Voor de kersverse wereldkampioen is het zijn zevende zege in acht manches van de DVV Trofee. Enkel in de openingsmanche in Oudenaarde werd hij na een complete offday pas 21e. Het is tevens zijn enige wedstrijd dit seizoen die hij niet won.

bron: Belga