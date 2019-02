Lego wil digitaler worden

De Deense producent van bouwsteentjes Lego is van plan meer gebruik te maken van digitalisering in zijn speelgoed. Dat heeft de topman van het bedrijf, Niels Christiansen, gezegd in een interview met het Duitse persbureau DPA. “We willen zo innovatief mogelijk zijn”, aldus Christiansen. Zo is de speelgoedmaker aan het experimenteren met ‘augmented reality’, waarbij virtuele objecten op een computerscherm worden toegevoegd aan de realiteit.

Veel producten van Lego zijn al uitgerust met allerlei technische snufjes. Ze kunnen vanop afstand bediend worden, of zijn uitgerust met motoren. “Maar we willen de mogelijkheden van digitalisering en technologie nog beter gebruiken”, zegt de topman, sinds 2017 aan het hoofd van Lego. Dat moet een antwoord bieden op de huidige veranderingen in de kinderkamer wereldwijd. “Verandering moet je als een kans zien”.







bron: Belga