Jupiler Pro League – Lokeren houdt hoop op redding na zege tegen Antwerp

Lokeren heeft zaterdag op de 25e speeldag van de Jupiler Pro League Antwerp in eigen huis geklopt met 2-1. De Oost-Vlamingen blijven ook na de zege afgetekend hekkensluiter, met vijf punten minder dan Waasland-Beveren op plaats vijftien. De thuisploeg was gebrand op de zege en Knowledge Musona (32.) zorgde voor een 1-0 ruststand. Antwerp kwam niet in zijn normale spel. Ook na de pauze hield Lokeren zijn voorsprong vast. Toen Marko Miric (67.) de 2-0 nette, lag Antwerp tegen het canvas. Maar The Great Old gaf zich niet zomaar gewonnen, en Lior Refaelov (90.) milderde in het slot tot 2-1 op strafschop. Het was nog even nagelbijten, maar uiteindelijk hield het team van coach Glen De Boeck stand.

Lokeren telt nu zeventien punten, en staat daarmee op de laatste stek met vijf eenheden minder dan Waasland-Beveren. Antwerp (45 ptn) staat samen met Club Brugge, dat nog speelt bij Cercle, op plaats twee. Lokeren maakt op de volgende speeldag de lastige verplaatsing naar Standard. Antwerp kijkt op de Bosuil Anderlecht in de ogen.

bron: Belga