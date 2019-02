Jongeren komen met beleidsvoorstellen op congres in Antwerpen

In Antwerpen hebben zaterdag meer dan 150 jongeren deelgenomen aan een congres om beleidsideeën en acties te formuleren. Onder de slogan “We do give a shit” werkten ze tijdens workshops voorstellen uit rond de thema’s natuur en milieu, armoede en wonen. Het initiatief komt van de vzw Uit De Marge. “De jongeren gaan aan de slag met thema’s waar ze wakker van liggen, om zo de samenleving mee te kunnen veranderen”, zegt cocoördinator Ikrame Kastit. Het congres focust voornamelijk op jongeren uit kansengroepen tussen 14 en 20 jaar. Die komen vanuit heel Vlaanderen.

Een halfjaar lang werkten dertig jongeren aan het congres. Ze schoven drie thema’s naar voren: armoede, natuur en milieu en wonen. Tijdens het congres werken ze rond de thema’s in workshops: speeddates, gesprekken met experts, maar ook slam poetry.

Tijdens het slotmoment stellen de jongeren hun conclusies voor. Op vlak van armoede vinden ze het belangrijk om in te gaan tegen de “verdeel en heers”-politiek waarbij verschillende groepen armen, zoals generatie-armen en migranten, tegen elkaar opgezet worden. “Er heerst ook veel onwetendheid over vluchtelingen”, klinkt het, “en de media hebben daarin een belangrijke rol te spelen. Op maat van de jongeren zelf: die gaan niet op zondag naar ‘De zevende dag’ kijken.”

Ook jongeren uit kansengroepen of met een migratie-achtergrond zijn bezig met het klimaat. Op het congres signaleren ze het probleem van sluikstorten in armere wijken en de nood aan regelmatige afvalophaling. Vervuiling van beken en rivieren komt ook naar voren als een natuurzaak waar de jeugd mee bezig is.

Op vlak van wonen, blijken de regels en wetten over het huren van een woning nog te onduidelijk. “Er is nood aan meer kwaliteit voor een betaalbare prijs, en meer controle op die kwaliteit”, wordt er besloten.

“Dit is zeker geen eindpunt voor de jongeren”, zegt Kastit. “Er zal nu op lokaal niveau gekeken worden welke acties er kunnen ondernomen worden, en hoe de jongeren beleidsmakers kunnen informeren over de zaken waar zij mee bezig zijn.”

bron: Belga