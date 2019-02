Geloofsmanifest Duitse kardinaal Müller bevat verdoken kritiek op paus Franciscus

De Duitse kardinaal Gerhard Müller, die eerder door paus Franciscus werd bedankt als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, heeft een geloofsmanifest over de kerkelijke leer gepubliceerd dat volgens Vaticaankenners verdoken kritiek bevat op het beleid van de paus. Müller kant zich onder meer resoluut tegen de communiegang voor hertrouwd gescheidenen en de wijding van vrouwen tot priester. Volgens de Duitse kardinaal is er ‘groeiende verwarring ontstaan rond de kerkelijke leer’. In zijn geloofsmanifest grijpt Gerhard Müller voortdurend terug naar de catechismus van de katholieke Kerk.

De standpunten van paus Franciscus krijgen meer en meer kritiek uit de conservatieve hoek. Het manifest van Müller komt enkele maanden nadat aartsbisschop Carlo Maria Vigano in een brief om het aftreden van paus Franciscus verzocht. Ook de Nederlandse kardinaal Wim Eijk uitte al kritiek op de paus. Müller behoort met Eijk tot de conservatieve kardinalen die zich afzetten tegen de wijze waarop paus Franciscus de kerk bestuurt.

In 2016 namen vier conservatieve kardinalen al de standpunten van paus Franciscus over het gezin publiekelijk op de korrel.

