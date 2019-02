Fed Cup – Winst tegen Mertens geeft Française Cornet een boost

Alizé Cornet (WTA 51) zorgde zaterdag in Luik voor een kleine verrassing, door het Belgische speerpunt Elise Mertens (WTA 21) te kloppen. De Franse vrouwen leiden nu in de eerste ronde (kwartfinale) van de Fed Cup met 2-0. “Deze zege betekent heel veel voor mij”, verklaarde de Française. “Ik ben heel tevreden dat ik gewonnen heb, en ook met de manier waarop”, vertelde Cornet. “Mertens maakte het me niet makkelijk. Toen ik de eerste set won, voelde ik dat ze het lastig kreeg. Iedereen weet dat Elise een vechtertje is, dus ik moest attent zijn. Maar ik ben blij dat ik de klus in twee sets geklaard heb. Na enkele zure nederlagen in de Fed Cup betekent deze winst heel veel voor mij.”

Eerder zaterdag moest Alison Van Uytvanck (WTA 50) tegen Caroline Garcia (WTA 19) de wet van de sterkste ondergaan. De Française won in drie sets: 7-6 (7/2), 4-6 en 6-2.

Zondag staan nog twee enkelpartijen op het programma, gevolgd door een eventueel beslissend dubbel. Mertens opent tegen Garcia, waarna Van Uytvanck Cornet treft. Kirsten Flipkens (WTA 53) en Ysaline Bonaventure (WTA 134) dubbelen dan tegen Pauline Parmentier (WTA 55) en Fiona Ferro (WTA 103). Beide kapiteins kunnen hun opstelling wel nog tot een uur voor de wedstrijd veranderen. België moet al deze partijen winnen om door te stoten.

De winnaar van het duel tussen België en Frankrijk neemt het tijdens het weekend van 20 en 21 april op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Roemenië en Tsjechië, die in Ostrava op de agenda staat. Na twee duels houden beide landen mekaar in evenwicht (1-1).

bron: Belga