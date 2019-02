Fed Cup – Van Herck geeft moed niet op na dubbele achterstand: “Aanvaarden en aan zondag denken”

Johan Van Herck moest zijn teleurstelling zaterdagavond toch wat verbijten. Alison Van Uytvanck (WTA 50), tegen Caroline Garcia (WTA 19), en Elise Mertens (WTA 21), tegen Alizé Cornet (WTA 51), konden hun wedstrijden niet winnen waardoor België in de eerste ronde (kwartfinale) van de Fed Cup in Luik tegen een 2-0 achterstand aankijkt. “Dit is niet fijn. Maar we moeten het aanvaarden en aan morgen denken”, bleef de Belgische T1 optimistisch. “Alison begon goed, maar het sleutelmoment volgde in set drie, toen het momentum veranderde”, analyseerde Van Herck. “Garcia kwam met goede antwoorden en speelde een dijk van een match. Zij verdiende de zege. Elise tenniste een spannende eerste set, maar Cornet nam de partij nadien in handen. De ballen vielen vandaag gewoon niet aan onze kant. We hebben onze kansen niet gegrepen.”

“Ik kan mijn speelsters niets verwijten”, vervolgde de coach. “In het tennis kan er nu eenmaal maar één winnaar zijn. We gaan er alles aan doen om er morgen te staan en voor ieder punt te knokken. Dit is niet het moment om veel te praten. We moeten alles geven.”

Zondag staan nog twee enkelpartijen op het programma, gevolgd door een eventueel beslissend dubbel. Mertens opent tegen Garcia, waarna Van Uytvanck Cornet treft. Kirsten Flipkens (WTA 53) en Ysaline Bonaventure (WTA 134) dubbelen dan tegen Pauline Parmentier (WTA 55) en Fiona Ferro (WTA 103). Beide kapiteins kunnen hun opstelling wel nog tot een uur voor de wedstrijd veranderen. België moet al deze partijen winnen om door te stoten.

De winnaar van het duel tussen België en Frankrijk neemt het tijdens het weekend van 20 en 21 april op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Roemenië en Tsjechië, die in Ostrava op de agenda staat. Na twee duels houden beide landen mekaar in evenwicht (1-1).

bron: Belga