Fed Cup – Elise Mertens geeft zich nog niet gewonnen: “Gaan er alles aan doen om zondag te winnen”

Elise Mertens (WTA 21) slaagde er niet in België tegen Frankrijk op gelijke hoogte te brengen. De Limburgse verloor zaterdag in Luik toch wel wat verrassend van Alizé Cornet (WTA 51) in twee sets: 7-6 (8/6) en 6-2. Na het verlies van Alison Van Uytvanck (WTA 50) eerder tegen Caroline Garcia (WTA 19), kijkt België tegen een 0-2 achterstand aan. “Dit is tennis”, reageerde Mertens. “Soms win je, soms verlies je.” “Alison en ik hebben alles gegeven”, stelde Mertens. “De tegenstand tenniste gewoon erg sterk. Zondag is een andere dag. We zullen er alles aan doen om te winnen. In het tennis krijgt iedereen kansen. Vandaag konden we ze niet verzilveren. Het is waar dat ik beter had kunnen doen, maar het is nu zo, de match is gespeeld. Ik kijk liever naar wat er morgen zal gebeuren, om deze mooi ervaring met het Belgische publiek verder te zetten.”

Zondag staan nog twee enkelpartijen op het programma, gevolgd door een eventueel beslissend dubbel. Mertens opent tegen Garcia, waarna Van Uytvanck Cornet treft. Kirsten Flipkens (WTA 53) en Ysaline Bonaventure (WTA 134) dubbelen dan tegen Pauline Parmentier (WTA 55) en Fiona Ferro (WTA 103). Beide kapiteins kunnen hun opstelling wel nog tot een uur voor de wedstrijd veranderen. België moet al deze partijen winnen om door te stoten.

De winnaar van het duel tussen België en Frankrijk neemt het tijdens het weekend van 20 en 21 april op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Roemenië en Tsjechië, die in Ostrava op de agenda staat. Na twee duels houden beide landen mekaar in evenwicht (1-1).

bron: Belga