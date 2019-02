CD&V-voorzitter Beke wil opnieuw sterkere band smeden met cdH

CD&V-voorzitter Wouter Beke wil de banden tussen zijn partij en de Franstalige christendemocraten van de cdH versterken. Dat zegt hij in interviews in meerdere Franstalige kranten. Hij wil samen met de cdH deelnemen aan een toekomstige regering. De verkiezing van Maxime Prévot als nieuwe voorzitter van de Franstalige christendemocraten is voor Beke aanleiding om de banden tussen beide partijen opnieuw nauwer aan te halen. “Ik wil een sterkere christendemocratische familie”, aldus Beke in La Libre Belgique.

Beke ziet CD&V en cdH graag samen in een nieuwe regering. Dat zegt hij ook in een interview met De Tijd. “Als het van mij afhangt, schuift het cdH mee aan de onderhandelingstafel. Maar het is aan de kiezer om daarover te beslissen”.

Nog in La Libre Belgique zegt Beke van plan te zijn concrete initiatieven te nemen om de as cdH/CD&V te versterken.

bron: Belga