Alison Van Uytvanck kan Caroline Garcia niet verrassen: België moet achtervolgen

Alison Van Uytvanck (WTA 50) heeft België vandaag in de eerste ronde (kwartfinales) van de Fed Cup tegen Frankrijk niet op voorsprong kunnen zetten. De 24-jarige Grimbergse verloor op het hardcourt van de Luikse Country Hall van Caroline Garcia (WTA 19) in drie sets: 7-6 (7/2), 4-6 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 5 minuten. Frankrijk leidt met 1-0. Van Uytvanck en Garcia waren in de eerste set aan elkaar gewaagd, maar de Française trok aan het langste eind in de tiebreak. De Belgische hing de setbordjes nadien op gelijke hoogte. In de beslissende derde set stuikte Van Uytvanck echter in elkaar, en Garcia bezorgde Frankrijk een 1-0 voorsprong.

Aansluitend neemt Elise Mertens (WTA 21) het op tegen Alizé Cornet (WTA 51). Morgen staan nog twee enkelpartijen op het programma, gevolgd door een eventueel beslissend dubbel. Mertens opent tegen Garcia, waarna Van Uytvanck Cornet treft. Kirsten Flipkens (WTA 53) en Ysaline Bonaventure (WTA 134) dubbelen dan tegen Pauline Parmentier (WTA 55) en Fiona Ferro (WTA 103). Beide kapiteins kunnen hun opstelling wel nog tot een uur voor de wedstrijd veranderen.







De winnaar van het duel tussen België en Frankrijk neemt het tijdens het weekend van 20 en 21 april op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Roemenië en Tsjechië, die in Ostrava op de agenda staat. Na twee duels houden beide landen mekaar in evenwicht (1-1).

bron: Belga