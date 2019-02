Uitslapen in het weekend? Deze gevolgen heeft het op je lichaam

Na een drukke werkweek wilt iedereen wel eens lekker uitslapen. Maar opgelet, het heeft een negatieve invloed op je lichaam. Niet getreurd: er is een oplossing.

Van plan om in het weekend lang uit te slapen en je slaaptekort in te halen van de werkweek? Dan zou je wel eens last kunnen krijgen van een ‘sociale jetlag’. Dit staat ook in verband met gewichtstoename, verlaagde mentale gezondheid en chronische ziektes. “Een sociale jetlag stimuleert zowat alles wat slecht is voor ons lichaam”, zegt de Duitse professor chronobiologie Ludwig-Maximilian, die de term lanceerde, aan de Britse krant The Guardian.

Verschillende tijdszones







Heel wat mensen slapen langer in het weekend dan tijdens de werkweek. Ons lichaam wordt, zoals bij een normale jetlag, gedwongen om te switchen tussen twee tijdszones. De ene van je werk en sociale verplichtingen en de andere van je interne klok en biologisch ritme. Twee derde van de bevolking zou elke week minstens één uur sociale jetlag ervaren.

‘Uilen’ en ‘leeuweriken’

Hoeveel sociale jetlag je ervaart, zou afhangen van hoe ver je twee tijdszones uit elkaar liggen. ‘Uilen’ zijn mensen die laat opblijven en pas opstaan net voor de middag. Zij ervaren meer sociale jetlag omdat ze moeite hebben om tijdens de werkweek voldoende te slapen. ‘Leeuweriken’ doen het omgekeerde, zij gaan vroeg slapen en staan vroeg op. Een extreme ‘leeuwerik’ zal er ook last van hebben als hij tijdens het weekend een stuk later opblijft dan in de week.

Meer kans op aandoeningen

Als je een sociale jetlag hebt, val je moeilijker in slaap. Als je te weinig slaapt, zal je niet enkel moe zijn, maar loop je ook meer risico’s op aandoeningen als hartziekten, depressie en zwaarlijvigheid.

Oplossing

Iedereen zou dus een stuk meer en regelmatiger moeten slapen. Flexibele werkuren zouden hier een oplossing op kunnen zijn. Zo kunnen ‘uilen’ aan de aanbevolen zeven à acht uur slaap per nacht komen. Een andere en makkelijkere oplossing is: licht. Je omgeving beïnvloedt of je je slaperig en moe voelt. Het wordt aangeraden om kunstmatige lichten twee uur voordat je in slaap wil vallen uit te schakelen en nachtlampjes te gebruiken. De helderheid van je smartphone of computer zet je ook best lager.