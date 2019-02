Nieuwe pil helpt tegen vroegtijdige zaadlozing

Er is een oplossing in de maak voor mannen die last hebben van vroegtijdige zaadlozing. Uit de eerste testen is gebleken dat mannen die de pil innamen, het bijna vier keer langer konden uithouden.

Gemiddeld duurt het 5,5 minuten voordat een man tijdens de seks tot een hoogtepunt komt. Mannen die het nooit langer dan een minuut volhouden, worden beschouwd als vroegtijdige zaadlozers.







Momenteel wordt onderzocht of een nieuwe pil, Cligosiban, dergelijke mensen een duwtje in de rug kan geven. De pil zorgt ervoor dat de binding van het hormoon Oxytocine tegengehouden wordt.

3,8 keer langer volhouden

Een eerste test is alvast succesvol gebleken. Bij dat onderzoek aan de Tulane University School of Medicine in New Orleans, kregen 88 mannen elke dag de bewuste pil of een placebo.

Vóór het onderzoek duurde het gemiddeld 33 seconden voor de mannen tot een orgasme kwamen. Van zodra ze de pil innamen, hielden ze het 3,8 keer langer vol. Momenteel wordt er een tweede onderzoek gehouden, waar 200 mannen aan deelnemen.

Depressie

Vroegtijdige zaadlozing komt voor bij maar liefst een op de drie mannen. Vaak zijn mannen er te beschaamd over om naar de dokter te stappen. Dat is niet goed, want het kan leiden tot lichamelijke en mentale kwalen, zo legt dokter Sarah Jarvis uit aan The Sun. “Vroegtijdige zaadlozing kan een enorme impact hebben op het zelfvertrouwen en kan bijgevolg relaties kapotmaken. Daarnaast kan het ook leiden tot depressie”, klinkt het.