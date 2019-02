De mooiste betaalbare trouwjurken voor toekomstige bruidjes

Trouwen is niet alleen de mooiste dag van je leven, het kost ook een hele hoop geld. Iedereen weet het, dus het mag wel eens gezegd worden. Locatie, catering, vervoer, kleding… Voor je het weet is al je spaargeld op. Gelukkig hoef je tegenwoordig geen duizenden euro’s neer te tellen voor een prachtige bruidsjurk.

Minimalisme

De jurken zijn wellicht iets minder bombastisch dan de klassieke ontwerpen die een rib uit je lijf kosten. Maar minimalisme is in, dus waarom zou je die trend niet mogen toepassen op je huwelijk? Want simpeler is absoluut niet hetzelfde als minder klassevol. Begrijp ons niet verkeerd: de jurken kosten nog steeds meerdere honderden euro’s. Maar dat is alleszins betaalbaarder dan de gemiddelde bruidsoutfit. Deze opties kunnen je alvast wat inspiratie geven voor de grote dag!

