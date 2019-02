Van Avermaet sprint naar eerste seizoenszege in Ronde van Valencia

Greg Van Avermaet heeft zijn eerste zege van het seizoen beet. De kopman van CCC snelde naar de zege in de derde etappe van de Ronde van Valencia (Spa/2.1). Op een hellende aankomst haalde hij het in de sprint na 194,3 km van Quart de Poblet naar Chera voor Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) en Luis Leon Sanchez (Astana). Edvald Boasson Hagen behoudt zijn leiderstrui. Tien renners schoven na een snelle start mee in de vroege vlucht in deze lange rit over een geaccidenteerd parcours: Julien Duval (AG2r-La Mondiale), Awet Gebremedhin (Israel Cycling Academy), Cyril Barthe (Euskadi-Murias), Fernando Barcelo (Euskadi-Murias), Vladislav Kulikov (Gazprom-Rusvelo), Raul Alarcon (W52/FC Porto), Mauricio Moreira (Caja Rural), Diego Lopez (Burgos-BH), Diego Rubio (Burgos-BH) en onze landgenoot Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise).

Maximaal reden de vluchters 7:40 bonus bij elkaar. In het peloton was het Dimension Data dat voor leider Edvald Boasson Hagen de wedstrijd controleerde. Omdat de voorsprong niet echt snel naar beneden ging, besloot Astana om een handje toe te steken, met Luis Leon Sanchez hadden ze immers een finisher in de rangen om het af te werken op de hellende aankomst in Chera.







De bonus zakte en op de voorlaatste klim spatte de kopgroep uit elkaar. Ze hielden nog vier leiders over: Barcelo, Barthe, Alarcon en Van Hecke, die de voorlaatste klim als eerste boven kwam. Met slechts een halve minuut bonus waren ze evenwel vogels voor de kat en op acht km van het eind werden ze opgeraapt.

Het sein voor enkele andere renners om hun kans te gaan op de laatste klim van de dag, 5 km aan 4,5 procent. Onder meer Ben Hermans nam enkele lengtes – samen met De Marchi – maar onder impuls van Movistar volgde een hergroepering met wat nog restte van het peloton. Ook de finish was niet vlak en het was Greg Van Avermaet die zijn sprint perfect timede nadat Luis Leon Sanchez van ver aanzette. Hij versloeg Europees kampioen Matteo Trentin en de Spanjaard van Astana.

bron: Belga