Proximus League – Westerlo klopt Tubeke met kleinste verschil

Westerlo heeft vrijdag op de 25e speeldag van de Proximus League (1B) de punten thuis gehouden tegen Tubeke. De wedstrijd in de Kempen eindigde op 1-0. Lang gebeurde in ’t Kuipje weinig. Tien minuten voor tijd brak Petrov (80.) dan toch de ban, met een trap die Tubeke-doelman Defourny verraste. De Waals-Brabantse bezoekers konden nadien niet meer reageren.

In de stand van de tweede periode staat Westerlo op de vijfde plaats met dertien punten. Tubeke doet net ietsje beter met een vierde stek en veertien punten.

Zaterdag kijken Roeselare en Lommel mekaar in de ogen, en ontvangt KV Mechelen het geplaagde Oud-Heverlee Leuven. Beerschot Wilrijk, dat samen met Malinwa de tweede periode aanvoert met 22 punten, speelt gastheer voor Union.

bron: Belga