Euromillions Basket League – Brussels turft tegen Mechelen zijn tiende competitiezege op rij

Basketbalclub Brussels heeft vrijdagavond zijn tiende opeenvolgende overwinning in de competitie geboekt. In Neder-Over-Heembeek namen de troepen van Serge Crevecoeur met 92-65 de maat van Kangoeroes Mechelen. Brussels had het in het eerste kwart niet onder de markt tegen een stug Mechelen. Dankzij enkele rake driepunters van Lichodzijewski hield de thuisploeg wel gelijke tred. In het tweede kwart sloegen de Brusselaars een eerste kloofje, om te eindigen op 43-34 aan de rust. Na de pauze sloeg de vlam pas helemaal in de pan. Het publiek genoot met volle teugen van Smith en Niels Foerts, die zijn glansprestatie opluisterde met een fantastische dunk. Brussels liep nog eens 14 punten weg, en kon het zich zelfs veroorloven om in het slotkwart gas terug te nemen.

Ook Charleroi liet in de Spiroudôme een vlotte overwinning optekenen tegen Luik, het werd 85-55. Na een gelijkopgaande eerste helft lieten de bezoekers het in het tweede bedrijf volledig afweten. Luik scoorde daarin slechts 20 punten, tegenover 48 voor de thuisploeg. De uitblinker was Ford, die 18 punten maakte, 8 rebounds plukte en 6 steals liet optekenen.

In de stand klimt Charleroi voorlopig naar de tweede plaats, met evenveel punten als leider Oostende. Brussels is derde.

bron: Belga