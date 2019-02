VIDEO. “Ik hou niet van mannen die doen alsof ik dom ‘zijn'”

De verleidsters van ‘Temptation Island’ vertellen wat zij de grootste afknappers vinden bij mannen. En al meteen is er eentje die zich te pletter lacht met haar eigen blundertje.

Nog exact een week en we kunnen onze popcorn er weer bij halen. Maar eerst willen de presentatoren van ‘Temptation Island’ wel eens weten waar de verleidsters absoluut niet warm van worden bij een man.

Kotsneigingen







Tisha vindt dat mannen die selfies van zichzelf maken dringend een mannelijkheidscursus moeten gaan volgen. Ayleen kan dan weer niet om met heren die een wit bloesje dragen met een wit hemd eronder. En als ze daarop dan nog eens een halfvolle plukbaard dragen, mogen ze al helemaal inpakken en wegwezen.

Kimberly krijgt dan weer letterlijk kotsneigingen van heren met lelijke, onverzorgde voeten, terwijl arrogante Brad Pitt-wannabe’s geen enkele kans maken bij Naomi. En last but not least: Demi wil een man niet hoeven duidelijk te maken dat ze niet dom is. “Mijn grootste afknapper zijn mannen die doen alsof ik dom zijn. Alsof ik dom ben. Oh my God”, lacht ze.

‘Temptation Island’ is te bekijken vanaf 15 februari op VIJF.