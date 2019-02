Pendelaars Jorre en Eva: “Wij hadden onze eerste date op de trein”

Elke week grijpt Metro een pendelaar bij de kraag voor een kort gesprek. Achter elke anonieme reiziger schuilt immers een verrassende persoonlijkheid. Speciaal voor Valentijn krijg je nu twee pendelaars voor de prijs van één. Jorre Vanhemmens en Eva Bossuyt leerden elkaar kennen op de trein van Gent naar Antwerpen en vormen nu een koppel.

ZICHT







Eva: We hadden een Tindermatch en raakten aan de praat. Ik zou met een vriendin naar Antwerpen gaan, maar ze had zich van uur vergist. Toen bleek dat Jorre die avond ook naar Antwerpen ging, stelde ik impulsief voor om samen de trein te nemen. Hij zei meteen ja en nog geen half uur later hadden we onze eerste date tussen Gent en Antwerpen. Hij had zich moeten haasten, maar had wel drankjes mee. Het werd een speeddate tot ik er in Berchem uit moest. Eigenlijk is zo’n treinrit ideaal als eerste date.

GEHOOR

Jorre: Toen we elkaar nog niet lang kenden heb ik een Spotify-playlist gemaakt voor Eva vol nummers waar ik vrolijk van word, die ik haar wilde leren kennen en nummers waarbij ik aan haar denk. Die lijst vul ik nog altijd regelmatig aan. We houden meestal ook van dezelfde muziek. Tame Impala bijvoorbeeld of Mooneye. Die band is nu genomineerd voor De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, maar heeft al verschillende keren opgetreden tijdens Fête Musicale, het muziekfestival dat ik samen met mijn zus organiseer.

SMAAK/SPRAAK

Eva: Ik weet niet veel meer van ons eerste gesprek op de trein, maar het was vlot en er vielen geen ongemakkelijke stiltes. Vorige week waren we twee jaar samen en gingen we met ons tweetjes lekker eten. In het restaurant zaten we aan een lange gemeenschappelijke tafel. Het had romantisch kunnen zijn, maar we zaten vlak naast een vrouw alleen die duidelijk héél veel zin had om met iemand te praten. Het was uiteindelijk nog een leuke avond… (Jorre onderbreekt:) Maar we gaan het toch eens overdoen met twee.

REUK

Jorre: Ik werk in een brouwerij en maak ook mijn eigen bier. Het is fysiek werk. Je loopt een hele dag in de dampen van bier dat gemaakt wordt. Het is een typische geur die in je kleren kruipt. Als ik thuiskom ruik je het wel: de geur van hop en zweet. Toen ik Eva leerde kennen deed ik wel altijd extra mijn best om helemaal fris te zijn, zeker na een werkdag.

Eva: Als ik een lange werkdag heb is het leuk dat Jorre kookt. Hij kan heel lekker lasagne maken. Al maakt hij ook wel heel vaak lasagne. (lacht)

TAST

Jorre: De avond dat Eva mij versierde was ik aan het dj’en in een café. Ik had erover verteld en ze was langsgekomen met een paar vriendinnen.

Eva: Na de set zijn we nog samen gaan dansen in Café Video en daar hebben we voor het eerst gekust. Nu zijn we twee jaar verder. Alles gaat redelijk vanzelf in onze relatie, we willen vaak dezelfde dingen. We nemen allebei initiatief en meestal is dat dan ook goed.

Jorre: Het is bijna raar als we eens niet overeen komen. Ik denk dus wel dat er toekomst in zit. (lacht)

ZESDE ZINTUIG

Eva: Het is al verschillende keren gebeurd dat we elkaar met de auto tegenkomen op de autosnelweg als we allebei onderweg zijn. Dan kijk ik opzij en rijden we plots naast elkaar. Af en toe rijden we dan van de snelweg bij de volgende afrit of parking om elkaar even te zien en te praten voor we allebei weer verder rijden.

Jorre: Nog een laatste tip voor de lezer: soms moet je eens spontaan en impulsief doen, zoals je naar het station haasten voor een date op de trein. Anders komt er ook niets van.

Tekst Pieter Lantsoght, Foto Janne Vanhemmens