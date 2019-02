18% van sporters had seksuele relaties op de fitness

Dat sporten ervoor zorgt dat je beter in je vel zit, wisten we al langer. En velen zullen beweren dat je er ook beter gaat uitzien. Maar nu blijkt dat heel wat sporters eigenlijk gewoon op zoek zijn naar wat liefde. En 18% van hen zag die wens ook (gedeeltelijk) uitkomen.

Op zoek naar ‘de ware’

Het Zweedse verzorgingsmerk Foreo vond dat het tijd was voor een onderzoek naar ons fitnessgedrag. Ze ondervroegen maar liefst 2.000 mensen in meer dan 30 verschillende landen. Waarom gaan ze naar de fitness? Wat drijft hen? De resultaten waren verrassend. Maar liefst 70% van de sporters blijkt op zoek te zijn naar ‘de ware’. En ze hopen die op de sportschool tegen het (gespierde) lijf te lopen.

Seks op een yogamatje







De studie verduidelijkt helaas niet of dat al dan niet lukt. Al kunnen we ons voorstellen dat het sporten in ieder geval al voor een zekere band zorgt. Verrassend is wel dat niet minder dan 18% van de fitnessgangers er ooit al seksuele betrekkingen had. Op de toiletten? Op een yogamatje? Op een van de vele apparaten waarvan je niet zeker weet waarvoor ze dienen? Geen idee, maar laat je verbeelding gerust de vrije loop.