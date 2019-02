Wallonië zet door met wegenvignet

De Waalse meerderheidspartijen MR en cdH brengen maandag hun resolutie naar het parlement waarin ze pleiten voor de invoering van een wegenvignet op Waalse bodem. Ze voelen zich gesterkt door het advies dat de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie verleende. De advocaat-generaal vindt niet dat de op stapel staande Duitse tolheffing op personenwagens de buitenlandse chauffeurs discrimineert. Hij gaat daarmee in tegen Oostenrijk, dat protesteert tegen het vignet. Het is wachten op het definitieve arrest in de zaak, maar in een arrest wordt doorgaans de opinie van de advocaat-generaal gevolgd. De inning van de heffing zou in 2020 starten.

Ook Wallonië heeft plannen om een wegenvignet in te voeren en het gewest voelt zich gesterkt door het advies. “We hebben nu een duidelijk advies, dat een juridisch precedent creëert en ons toelaat om door te gaan”, zegt Dimitri Fourny, fractieleider van cdH. “Als het advies wordt gevolgd door het Hof, kan het systeem in de hele Europese Unie en dus ook in België worden ingevoerd.”







Wallonië wil een vignet invoeren en de prijs daarvan aftrekken van de wegenbelasting. Er zou wel rekening worden gehouden met de milieukenmerken van het voertuig. De inkomsten willen cdH en MR gebruiken om het openbaar vervoer te vergroenen. Ze kunnen ook worden ingezet om het aantal buslijnen te verhogen en hun frequentie op te drijven, of om meer carpoolstroken aan te leggen.

Het advies van de advocaat-generaal verandert alleszins niets aan het standpunt van Vlaanderen. Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) blijft bij zijn kritiek van vorige maand. “Dit is geen mobiliteitsinitiatief, maar een belastingsinitiatief. Een vignet is een domme heffing zonder mobiliteitssturing”, vindt hij.

bron: Belga