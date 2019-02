VN-comité vraagt België om einde te maken aan opsluiting kinderen in gesloten centrum

Het VN-comité voor de Rechten van het Kind wil dat België komaf maakt met het opsluiten van minderjarige migranten in een gesloten centrum. Dat blijkt uit een rapport dat het comité verspreid heeft over de kinderrechten in België. Sinds deze zomer kan ons land, na een onderbreking van tien jaar, opnieuw gezinnen met kinderen opsluiten met het oog op hun repatriëring. Die gezinsunits van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel vormen een veelbesproken onderdeel van het Belgische migratiebeleid.

In een rapport dat het VN-comité voor de Rechten van het Kind heeft opgesteld, op basis van hoorzittingen die twee weken geleden plaatsvonden, wordt er erg kritisch naar gekeken. Het comité zegt “erg bezorgd” te zijn over het herinvoeren van die detentiemaatregel. Er wordt dan ook aanbevolen om een einde te maken aan die maatregel, die ingaat tegen het belang van het kind.







bron: Belga