Aleksander Ceferin is op een UEFA-congres in Rome opnieuw verkozen tot voorzitter van de Europese voetbalbond. De 51-jarige Sloveen staat sinds september 2016 aan het hoofd van de Europese voetbalinstantie. Nu mag hij aan een tweede termijn van vier jaar beginnen. Ceferin had geen tegenkandidaat, waardoor de stemming een formaliteit was.

Ceferin was indertijd de opvolger van Michel Platini. De Fransman moest toen vertrekken na zijn betrokkenheid bij een corruptiezaak.







bron: Belga