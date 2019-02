Al 10.000 betogers op het Leuvense Ladeuzeplein

Op het Ladeuzeplein in Leuven telt de politie al 10.000 betogers. Vanuit scholen in Heverlee zouden nog 2.000 à 3.000 scholieren onderweg zijn naar het centrum van de stad. Alle secundaire scholen in Leuven steunen de betoging. Het zwaartepunt van de acties van de betogende jongeren ligt op Leuven, nadat Brussel de voorbije weken centraal stond. De jongeren die voor het podium verzameld staan zingen onder meer het nummer “Iedereen is van de wereld” van The Scene. Op voorhand had de politie ruim 10.000 betogers verwacht.

Ook in andere Belgische steden staan voor vandaag klimaatbetogingen op de agenda. In Brussel betogen zowat 5.000 mensen, en in Antwerpen werden er 600 geteld. Ook in Kortrijk en Hasselt wordt er betoogd, en in Wallonië gaat het onder meer om Luik, Bergen en Aarlen.







bron: Belga