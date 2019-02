5.000 klimaatjongeren op Brusselse mars

De focus van de acties van Youth for Climate ligt vandaag in Leuven, maar opnieuw zijn er ook heel wat scholieren en studenten afgezakt naar Brussel voor een vijfde opeenvolgende mars van de klimaatspijbelaars. Omstreeks 11.30 uur meldt de Brusselse politie dat er 5.000 deelnemers geteld zijn. Aan het station Brussel-Noord streek een mengelmoes van Brusselse, Vlaamse en Waalse scholieren en vooral studenten neer. “We kregen de vraag van een aantal studenten die klaar waren met de examens om ook te betogen”, zegt Laura Cools, studentenvertegenwoordiger binnen Youth for Climate. “In Leuven en in de andere centrumsteden wordt het vooral vanuit de middelbare scholen georganiseerd. Daarom sluiten we met de studenten aan bij deze lokale betoging.”

De beweging van de klimaatjongeren verspreidt zich intussen over het hele land, met verschillende lokale initiatieven in scholen en steden.







“Het is onvermijdbaar dat het protest zich versnippert. Het is makkelijker mobiliseren in eigen stad, maar we blijven focussen op hoogtepunten zoals volgende week 14 februari wanneer we alle studenten en scholieren opnieuw in Brussel willen verzamelen en 15 maart met onze wereldwijde staking”, aldus Cools.

De mobilisaties van de klimaatspijbelaars gaan door tot aan de verkiezingen en daar zal ook een nieuwe Vlaamse minister van Leefmilieu niets aan veranderen. “Wij zijn ons er altijd van bewust geweest dat een echte oplossing voor de verkiezingen moeilijk wordt. We verwachten vooral veel van het regeringsakkoord na de verkiezingen”, verklaart Cools.

bron: Belga