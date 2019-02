Youth for Climate distantieert zich van telefonisch pestgedrag

“Het spijt ons te vernemen dat mevrouw Schauvliege het slachtoffer is geworden van telefonisch pestgedrag. Deze actie was niet georganiseerd door Youth for Climate, we wisten zelfs niet dat het gebeurde en we zouden zoiets nooit hebben goedgekeurd. Zelf zijn we de laatste weken ook slachtoffer van telefonisch en online pestgedrag, en dat is echt niet de manier waarop mensen met elkaar moeten omgaan. Het brengt ons niet dichter bij de oplossing en draagt dus niets bij.” Dat stelt Youth For Climate, de klimaatbeweging rond Anuna De Wever en Kyra Gantois, in een persmededeling vandaag. De persmededeling komt er een dag nadat Joke Schauvliege ontslag nam als Vlaams minister van Landbouw, Natuur en Omgeving. De minister noemde het telefonisch pestgedrag waar ze de jongste tijd het slachtoffer van werd als een van de belangrijke elementen bij haar ontslag.

Youth For Climate herhaalt in het persbericht nog eens de boodschap die ze al eerder gaf: “Wij reiken de hand naar alle politici om constructief samen te werken aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Het spreekt voor ons vanzelf dat daarbij niemand als persoon mag worden aangevallen, maar dat we onze kennis en inzichten net moeten verbinden om samen een mooie toekomst uit te bouwen.”







bron: Belga