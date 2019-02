“Voorstel Agoria is overwegen waard”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois vindt de suggestie van technologiefederatie Agoria over het dossier van de licenties voor 5G het overwegen waard. Dat heeft Bourgeois vandaag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Rik Daems (Open Vld). Bourgeois benadrukt dat het voorlopig gaat om een persoonlijke mening, maar dat hij de piste wel wil aftoetsen binnen zijn regering. De verschillende regeringen in ons land zijn het vandaag niet eens geraakt over de veiling van de licenties voor 5G, het supersnelle mobiele internet. De regio’s willen eerst een akkoord over de verdeling van de inkomsten.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois betreurt dat er geen akkoord is bereikt over het dossier. Bourgeois bevestigt dat Vlaanderen een andere verdeelsleutel wil over de verdeling van de opbrengsten, maar hij ontkent dat het gaat om “communautaire spelletjes”. Volgens hem heeft de federale regering de voorbije tijd geen enkel voorstel op tafel gelegd en is er ook in tussentijd geen overleg gepleegd.







Toch ziet Bourgeois een uitweg om al van start te kunnen gaan met de uitrol van 5G. Hij verwijst daarvoor naar het voorstel van Agoria. De technologiefederatie stelt voor om de veiling van de frequentieband voor 5G los te koppelen van de multiband en om de operatoren al te laten werken met testlicenties. Met die loskoppeling zou de uitrol van 5G niet vertraagd worden en kan het dossier nog gedeblokkeerd worden voor de verkiezingen.

“Persoonlijk denk ik dat dat voorstel een oplossing kan vormen en dat we op die manier kunnen starten met de uitrol van 5G”, zo zei Bourgeois vandaag in het Vlaams Parlement. Hij heeft dat standpunt nog niet kunnen terugkoppelen binnen zijn regering, maar de regeringsleider vindt de suggestie van Agoria zeker “het overwegen waard”.

bron: Belga