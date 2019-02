Terugtrekking VS uit Syrië is niet einde van strijd tegen IS, zegt Pompeo

De Amerikaanse terugtrekking uit Syrië is “niet het einde van Amerika’s strijd” tegen IS (Islamitische Staat), zo heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, in Washington gezegd bij de opening van een ministeriële conferentie over de extremistische groep. De afbouw wordt “goed gecoördineerd”, beloofde Pompeo. Hij merkte op dat IS een gevaarlijke bedreiging blijft en dat de groep nog steeds stevig voet aan de grond heeft in delen van Irak. IS is nu naar een fase van “gedecentraliseerde jihad” overgegaan en de internationale coalitie die de groep bestrijdt, moet zich daaraan aanpassen, aldus de minister.

Volgens Pompeo zullen de Verenigde Staten de hulp van hun bondgenoten nodig hebben, ook voor het financieren van de stabilisering van bevrijde gebieden met 350 miljoen dollar. “Iedereen zou moeten bijdragen”, zei hij. Pompeo riep landen wereldwijd ook op strijders terug te nemen die gevangengenomen werden door troepen die tegen IS vechten.







bron: Belga