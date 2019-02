Tax shelter breidt bijna uit naar game-industrie

De Kamercommissie Financiën heeft vandaag een wetsvoorstel goedgekeurd van CD&V en Open Vld dat de tax shelter voor film en podiumkunsten uitbreidt naar de gaming-industrie. Bedoeling is die sector een duwtje in de rug te geven en de concurrentie met het buitenland aan te kunnen gaan. De tekst moet nu nog groen licht krijgen in de plenaire Kamer. Gaming is een boomende business. De omzet van games bedroeg in 2017 wereldwijd zo’n 108,9 miljard dollar, terwijl die in 2016 nog op 101,1 miljard dollar stond. België neemt daarvan 43,6 miljoen euro voor zijn rekening. Elk jaar produceren zowat 70 ontwikkelaars een veertigtal games.

Maar Kamerlid Roel Deseyn (CD&V) maakt zich zorgen. “Jaarlijks verkassen zo’n 30 à 40 procent van de Belgische alumni naar het buitenland. Onze brain drain is enorm, omdat er te weinig vacatures in de sector zijn”, weet Deseyn, die daarom een uitbreiding van de succesvolle tax shelter naar voren schoof.







Net als de liberalen trouwens. Open Vld merkt op dat de relatief jonge sector nog moeilijkheden ondervindt in zijn zoektocht naar verse financiering. “Dat is onder meer te wijten aan het hoge risicogehalte van de investeringen van nieuwe projecten, de relatief lange ontwikkelingstermijnen en de onzekerheid over commercieel succes. Onze Belgische game-ontwikkelaars kunnen dus moeilijk doorgroeien naar de top omdat ze de financiële motor missen in de competitieve miljardenmarkt”, luidt het.

Deseyn roept wel op tot verhoogde waakzaamheid rond de verslavingsproblematiek en de aanzet tot gokken, in samengaan met de uitbreiding van de tax shelter.

bron: Belga