Stemming sociaal luik arbeidsdeal wellicht volgende week

Zonder ongelukken stemt de Kamercommissie Sociale Zaken volgende week over het sociale luik uit de Jobsdeal, die nog onder de regering-Michel het levenslicht zag. De stemming werd al vandaag verwacht, maar omdat er nog twee amendemenen van de initiatiefnemers op komst zijn, werd die wat vooruitgeschoven. Door de val van de federale regering, zag het er lange tijd naar uit dat de arbeidsdeal waarover N-VA, MR, CD&V en Open Vld het afgelopen zomer eens raakten, dode letter zou blijven. De vier voormalige partners raakten het er echter over eens de maatregelen uit de deal alsnog via twee wetsvoorstellen in te dienen. De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen zit niet in het pakket.

Het fiscale luik raakte al in eerste lezing door de bevoegde Kamercommissie. Het sociale luik volgt wellicht binnenkort. De tekst slaat op de startersjobs voor jongeren, de outplacement na ontslag wegens medische redenen, de verplichte inschrijving bij de VDAB na ontslag en vrijstelling van prestaties, het scholingsbeding voor knelpuntberoepen en het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor wie voortwerkt na de pensioenleeftijd.







Indien de tekst binnenkort groen licht krijgt in de commissie, moet hij nog langs de plenaire Kamer.

bron: Belga