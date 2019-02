Peter Van Rompuy vervangt Van den Heuvel als fractieleider in Vlaams Parlement

Peter Van Rompuy zal Koen Van den Heuvel vervangen als CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement. Dat is vandaag bekendgemaakt op een persconferentie. Van den Heuvel zelf vervangt Joke Schauvliege als minister in de Vlaamse regering. De 38-jarige Peter Van Rompuy werd door de CD&V-fractie unaniem verkozen als vervanger van Van den Heuvel. Van Rompuy, die bij de verkiezingen van 26 mei voor CD&V de Vlaamse lijst in Vlaams-Brabant zal trekken, is momenteel eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement. In 2014 verhuisde Van Rompuy van Leuven naar Beersel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd Van Rompuy als lijstduwer en met 350 voorkeurstemmen verkozen in de gemeenteraad van Beersel.

Nu Van den Heuvel doorschuift naar de regering, komt er ook een zitje vrij in het Vlaams Parlement. Concreet zal Maurice Helsen uit Herenthout nog enkele maanden een mandaat krijgen als Vlaams volksvertegenwoordiger. Als Joke Schauvliege haar zitje als Vlaams parlementslid opnieuw opneemt, betekent dat meteen ook dat Jenne De Potter uit het Vlaamse halfrond verdwijnt.







bron: Belga