N-VA neemt premie voor elektrische voertuigen op de korrel

Regeringspartij N-VA neemt het nut van de Vlaamse zero-emissiepremie op de korrel. Met die premie wil de Vlaamse regering mensen aansporen een elektrische wagen of een wagen op waterstof te kopen. Maar volgens Matthias Diependaele (N-VA) trekt de premie onvoldoende mensen over de streep en gaat het om “een financieel cadeautje”. Hij stelt voor om het geld voor de premie te investeren in meer omkadering zoals laadinfrastructuur. Minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) is het daar niet mee eens. Zij gelooft wél in het nut van de premie en wil ze graag verlengen na 2019. Sinds 2016 kan de Vlaming een premie krijgen bij de aanschaf van een zero-emissiewagen, zoals een volledig elektrische wagen of een auto op waterstof. De premiehoogte is afhankelijk van de prijs van het voertuig en bedraagt maximaal 4.000 euro. Er is jaarlijks een maximumbudget van 5 miljoen euro.

De premie stopt in principe eind 2019, maar Vlaams minister van Energie Lydia Peeters liet vandaag in het Vlaams Parlement verstaan dat ze voorstander is van een verlenging van de premie. “Er zijn voldoende redenen om de premie te behouden tot na 2019”, zo zei de Open Vld-minister vandaag.

Uit cijfers blijkt wel dat de premie al enkele jaren onder de verwachtingen blijft. Zo werden er in 2016 720 premies toegekend voor een bedrag van 3,3 miljoen euro. In 2017 waren er slechts 314 premies voor een bedrag van 1,1 miljoen euro en vorig jaar ging het om 383 premies voor een bedrag van 1,3 miljoen euro.







“Ik stel vast dat er vorig jaar 2.666 zero-emissie voertuigen in Vlaanderen werden ingeschreven, maar er slechts 383 premies werden aangevraagd. De overgrote meerderheid vraagt dus niet eens een premie”, stelt Matthias Diependaele.

Volgens hem volstaat de premie helemaal niet om de doelstelling van 7,5 procent elektrische wagens in 2020 te halen. “De 2.666 ingeschreven exemplaren vorig jaar waren goed voor een marktaandeel van 0,82 procent. De zero-emissiepremie verandert daar spijtig genoeg niets aan”, aldus Diependaele. Hij bestempelt de premie als een “spielerei” en pleit ervoor om de middelen voor de premie te verschuiven naar omkadering, zoals laadinfrastructuur.

Minister Peeters gelooft wel in de kracht van de premie als financiële incentive om mensen over de streep te trekken. Zij wijst er ook op dat het aandeel elektrische voertuigen in de inschrijvingen eind 2018 is gestegen naar 1,94 procent. Zij gelooft wél in het halen van de 7,5 procent elektrische voertuigen tegen eind 2020. “Als ik de sprong zie die we in het laatste kwartaal van 2018 hebben gemaakt, dan hoop ik alleszins dat we die 7,5 procent gaan halen, maar u kunt mij nu echt niet vragen om de doelstelling te verlagen naar 4 of 5 procent.”

bron: Belga