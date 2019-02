Mathieu van der Poel zet wereldtitel in de verf met nieuwe winst

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft vandaag in Maldegem de zevende manche van de Brico Cross op zijn naam geschreven. Van der Poel keek enkele ronden de kat uit de boom, maar versnelde halfweg cross. De Nederlander kon zijn achtervolgers echter niet meteen afschudden. Van der Poel voerde het tempo dan maar een tweede keer op, en nu moest de concurrentie wel passen. Michael Vanthourenhout eindigde als tweede, voor Toon Aerts, die kon profiteren van een slipper van Lars van der Haar. Zondag veroverde Van der Poel zijn tweede wereldtitel in het veld, na een eerste in 2015. De drie edities daartussen was Wout van Aert aan het feest. De achtste en laatste manche volgt op 17 februari in het Nederlandse Hulst.

bron: Belga