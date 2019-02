Maduro wijst hulp van VS af

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vandaag plannen om internationale humanitaire hulp naar zijn land te sturen, als “politieke show” afgedaan. Intussen gaan de voorbereidingen voort om voedsel en ziekenhuisbenodigdheden voorbij militairen te krijgen die de grenzen van Venezuela bewaken. De hulp is een dekmantel voor een Amerikaanse militaire interventie in Venezuela, zei Maduro aan de zender RT. Hij waarschuwde dat imperialisme enkel “doden” maakt, zoals in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië.

Oppositieleider Juan Guaido, die door veel Amerikaanse en Europese landen als interim-president is erkend, heeft hulp gevraagd nu zijn machtsstrijd met Maduro heviger wordt. Met de levering van hulpgoederen kan de oppositie tonen dat ze opgewassen is tegen de president en hem uiteindelijk van de macht kan verdrijven.







De Verenigde Staten hebben 20 miljoen dollar beloofd en Canada 53 miljoen Canadese dollar, terwijl de Europese Unie nog eens 5 miljoen euro vrijmaakt bovenop de 34 miljoen euro die ze in 2018 al gaf. Guaido twitterde dinsdagavond dat hij Venezolaanse burgemeesters ontmoet had om de aankomst van hulp in verscheidene gemeenten te regelen. Het Venezolaanse leger heeft tot dusver niet gereageerd op oproepen van de oppositie en Amerikaanse landen de kant van Guaido te kiezen en de hulp door te laten.

Guaido zei dat de hulp eerst langs Colombia en Brazilië het land zou binnenkomen. De Colombiaanse grensstad Cucuta bereidt zich voor om hulp vanuit de Colombiaanse hoofdstad Bogota te ontvangen.

In een tweet heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken het regime van Maduro ervan beschuldigd humanitaire hulp te “blokkeren”. Mike Pompeo riep in hoofdletters op die hulp toe te staan.

