Jogger doodt poema met blote handen in Colorado

Een man die in de Amerikaanse staat Colorado in de Rocky Mountains aan het lopen was, heeft een gevecht op leven en dood geleverd met een poema die hem plots aanviel. De man raakte zwaargewond maar slaagde er in het roofdier te doden. Dat melden de lokale autoriteiten, die aangeven dat het om zelfverdediging ging. De man, wiens identiteit niet werd vrijgegeven, was in een park bezig aan een zogenaamde “trail run”, een sport die bestaat uit hardlopen en wandelen over heuvelachtige paden, toen hij plots werd aangevallen door een poema. Het dier beet hem in de pols en het gezicht, maar de man kon zich verweren en slaagde er in het dier te wurgen.

Op de plaats van het incident, een pad in de Horsetooth Mountain Open Space, een park op 100 kilometer van de stad Denver, werd het lichaam van een jonge poema gevonden, zo meldt parkbeheerder Colorado Parks and Wildlife (CPW). Volgens de lokale krant The Coloradoan woog het dier 36 kilo.







Ty Petersburg van CPW laat weten dat dit soort aanvallen zeldzaam is. “Het is jammer dat het jachtinstinct van het dier aangewakkerd werd door de renner”.

In de voorbije 100 jaar stierven in de VS minder dan 20 mensen door een aanval van een poema. Sinds 1990 vielen er in de staat Colorado drie doden en zestien gewonden door poema-aanvallen.

Bron: Belga